Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv troverete due talent show (in uno si canta e nell’altro si balla), il programma di Enrico Lucci dove si parla di migranti e persone rapite dagli alieni, un nuovo spettacolo di Maurizio Crozza e Propaganda Live, il talk show satirico con Diego Bianchi e Makkox, tra gli altri.

Tra i film la scelta sembra scontata: Lo chiamavano Jeeg Robot. È (circa) un film di supereroi italiano, di cui si parlò molto e in genere molto bene; stasera sarà in televisione in chiaro per la prima volta. Per tutti gli altri: se cercate un classicone da riguardare c’è Mission, se avete bisogno di sparatorie e scene di guida spericolata c’è il solito (ma dignitoso) film caciarone di Jason Statham.

Chi deciderà di accendere la televisione solo per guardare Netflix può dare un’occhiata a cosa è uscito questo mese, fin qui: oggi è il turno di una nuova puntata del programma di David Letterman, per esempio, e della terza e ultima stagione di Love.

Rai Uno

21:25 – Sanremo Young

È la terza puntata su cinque del talent show per ragazzi che si svolge al teatro Ariston, lo stesso che ospita il Festival di Sanremo. Sembra che la Rai l’abbia messo in piedi soprattutto per ammortizzare i costi di allestimento del Festival. Al talent partecipano 12 ragazzi di età compresa fra i 14 e i 17 anni, che devono reinterpretare dei classici della musica italiana. Tra gli ospiti della puntata ci sarà Carlo Conti.

Rai Due

21:25 – Nemo – Nessuno escluso

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Valentina Petrini e Enrico Lucci. Nel video qui sotto c’è una carrellata di tutte le storie di cui si parlerà stasera (tra le altre cose, di persone che credono agli alieni).

Rai Tre

21:20 – Lo chiamavano Jeeg Robot

È la prima visione tv del film diretto da Gabriele Mainetti e interpretato da Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli e Luca Marinelli. Racconta la storia di Enzo, che vive di piccoli furti a Tor Bella Monaca a Roma, e un giorno cade in un barile di materiale radioattivo risvegliandosi la mattina successiva dotato di superpoteri. Ha vinto sette David di Donatello nel 2016.

Rete 4

21:15 – Quarto grado

Programma di approfondimento dedicato alla cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Sarà una giornata lunga, se volete la chiudiamo insieme questa sera a @QuartoGrado su @rete4 ciao 👋 pic.twitter.com/0QwfX183Tp — Carmelo Abbate (@carmeloabbate) March 9, 2018

Canale 5

21.15 – Immaturi, la serie

Ottava e ultima puntata della fiction con Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Sabrina Impacciatore ispirata ai film omonimi di Paolo Genovese. Racconta la storia di un gruppo di quarantenni costretto, dopo vent’anni, a tornare sui banchi di scuola perché il ministero della Pubblica Istruzione ha annullato il loro esame di maturità.

Buongiorno “Immaturi” la giornata tanto attesa è arrivata! Oggi ci sono gli esami di maturità 😉 Vi aspettiamo stasera in prima serata su #Canale5 👍😉😊📚📖 #ImmaturiLaSerie pic.twitter.com/Q2BXUMIOHo — Immaturi La Serie (@immaturilaserie) March 9, 2018

Italia Uno

21.25 – Transporter: Extreme

È il secondo dei tre film della serie Transporter basata sul personaggio di Frank Martin e con Jason Statham, che trasporta cose top secret. È un film di azione, guida spericolata e sparatorie, ma di quelli fatti dignitosamente (esiste anche il quarto film della serie, senza Statham).

La7

21.10 – Propaganda Live

Programma condotto da Diego Bianchi (in arte Zoro): dallo scorso settembre è l’erede naturale di Gazebo, che andava in onda su Rai Tre a orari più proibitivi. Tra gli ospiti, stasera ci sarà Corrado Guzzanti.

TV8

21:25 – Dance Dance Dance

Nuova puntata della seconda stagione del talent show condotto da Andrea Delogu con l’aiuto dei quattro giudici Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Daniel Ezralow e Deborah Lettieri che giudicano della gente che balla balla balla.

NOVE

21:25 – Fratelli di Crozza

Nuovo spettacolo televisivo del comico e conduttore Maurizio Crozza, famoso anche per le sue imitazioni.

Rai 4

21.05 – Criminal Minds

Due puntate (le ultime due) della decima stagione della serie, che parla del lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer.

Rai Movie

21.10 – Mission

Filmone storico del 1986 con Robert De Niro, Jeremy Irons e Liam Neeson, famoso anche per la colonna sonora, tra le più riconoscibili di Ennio Morricone. Diciottesimo secolo: un trafficante di schiavi convertito e un gesuita spagnolo vogliono costruire una missione tra i nativi sudamericani.

Iris

21.00 – Il patto dei lupi

Film in costume del 2001 ambientato nella Francia del Settecento, con Vincent Cassel e Monica Bellucci. È ispirato alla storia di una serie di uccisioni misteriose compiute da una fantomatica Bestia del Gévaudan.

Sky

Sky Cinema Comedy

21:00 – Fantozzi – Il ritorno

Sky Cinema Cult

21:00 – Wall Street – Il denaro non dorme mai

Altrimenti

Ci sono i film usciti dal primo marzo a oggi su Netflix. Proprio oggi è il turno di una nuova puntata di Non c’è bisogno di presentazioni, il talk show di David Letterman: è ospite Malala Yousafzai, una giovane donna afghana attivista per l’istruzione femminile che è sopravvissuta a un attentato dei talebani e ha ricevuto poi il premio Nobel per la pace.