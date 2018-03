Juventus e Milan giocheranno la finale di Coppa Italia. La Juventus ha vinto contro l’Atalanta per 1-0 all’Allianz Stadium di Torino grazie a un rigore di Miralem Pjanic al 75’. Per la Juventus – che ha vinto le ultime tre edizioni di Coppa Italia e ha vinto in tutto 12 edizioni del torneo – sarà la quarta finale consecutiva. Lazio e Milan hanno giocato allo stadio Olimpico di Roma e il Milan ha vinto ai calci di rigore per 5 a 4.

La finale della Coppa Italia 2018 di calcio si giocherà mercoledì 9 maggio, come da tradizione allo Stadio Olimpico di Roma.