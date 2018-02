A che punto siamo con i videogiochi in realtà virtuale?

Seduti da soli in una stanza con il visore, le cuffie e il doppio cavo HDMI, può capitare di sentirsi spaesati come anziani un po’ rincoglioniti in una casa di riposo, come dicono quelli di Joypad. Ciononostante Sony con la sua PlayStation VR punta ancora molto sui videogiochi in realtà virtuale, e anche altre piattaforme come HTC VIVE e Oculus Rift stanno cercando di convincerci a provare i videogiochi con la realtà virtuale. Francesco Fossetti, Matteo Bordone e Alessandro Zampini ci spiegano se ci sarà davvero un futuro prossimo in cui per giocare ci dovremmo tutti infilare dei visori.