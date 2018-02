È morto il regista britannico Lewis Gilbert, che aveva diretto vari film di James Bond: aveva 87 anni. Non si conoscono ancora le cause della morte. Gilbert era nato nel 1920, iniziò la sua carriera nel cinema recitando alcuni ruoli da bambino, ma presto si dedicò alla carriera di regista. È noto soprattutto per aver diretto tre film della saga di James Bond – Agente 007 – Si vive solo due volte, La spia che mi amava e Moonraker – e Alfie, il film che lanciò Michael Caine. Il suo ultimo film è stato Before you go, una commedia con Julie e John Hannah uscita nel 2002.