Circle, una startup che si occupa di criptovalute, ha comprato il popolare sito di exchange Poloniex

Circle, una startup che si occupa di criptovalute e che è stata finanziata tra gli altri dalla banca d’affari Goldman Sachs, ha comprato il popolare sito di exchange Poloniex, uno dei principali che permette l’acquisto di bitcoin, ethereum o altre importanti criptovalute in cambio di valute tradizionali come euro o dollari. Non si sa ufficialmente quanto abbia speso Circle per acquisire Poloniex, ma una fonte vicina all’operazione citata dal sito della rivista Fortune parla di 400 milioni di dollari.

Circle esiste dal 2013 ed è una piattaforma per pagamenti tramite dispositivi mobili che utilizza la tecnologia della blockchain, quella alla base delle criptovalute. Opera anche Circle Trade, una piattaforma per lo scambio di criptovalute molto popolare tra i grandi investitori. Poloniex è stato a un certo punto il più grande sito di exchange di criptovalute al mondo, prima di essere superato da altri, come Binance e Bittrex. Circle vuole ingrandire il volume d’affari del sito, e rendere più facili e diffusi gli scambi tra valute tradizionali e criptovalute.

Chi vuole capire una volta per tutte cosa sono le criptovalute può trovare utile la seconda puntata del Postcast:

Ascolta “2. I bitcoin spiegati bene (con una pizza e una discarica)” su Spreaker.