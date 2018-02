Domani, lunedì 26 febbraio, tutte le scuole di Roma saranno chiuse per via del brutto tempo

Domani, lunedì 26 febbraio, le scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nidi) saranno chiuse a Roma per via del brutto tempo previsto: lo ha comunicato una nota del Campidoglio. In questi giorni in Italia è arrivato Buran, un anticiclone termico che arriva dalla Siberia. In diverse aree d’Italia è arrivata o è prevista neve per le prossime ore.

Burian è arrivato, gelo e allerta neve. Domani a Roma scuole chiuse Il meteo https://t.co/gmNdryucPp pic.twitter.com/BT8t6Qx9Ab — Corriere della Sera (@Corriere) February 25, 2018