Weekly Beasts

Gli animali che meritavano di essere fotografati in settimana si dividono in due categorie: quelli perfettamente a loro agio nell’ambiente attorno, e quelli fuori posto. I cigni di un lago in Lituania, circondati da rami innevati, sono da cartolina, la neofocena Kokoro (scoprite da voi cos’è) sembra sorridere per la gioia, un cane pastore fa placido il suo dovere con il gregge, mentre un gufo e una tartaruga sono mimetizzati che quasi non si vedono. Non se la passano così bene un elefante e un panda a testa in giù, il piccione che ha fatto un’invasione di campo durante una partita di football australiano, e un’oca egiziana che atterra goffamente su un lago ghiacciato a Hannover. E poi ci sono quelli che sanno stare al mondo, ovunque li si metta: una mucca in posa a un concorso di bellezza e un fascinoso coccodrillo con un fiorellino tra le fauci.