Due soldati francesi sono morti in Mali per l’esplosione di una mina

Due soldati francesi sono morti in Mali in seguito all’esplosione di una mina artigianale; un altro soldato è ferito. Lo ha detto una fonte militare all’agenzia di stampa Agence France-Presse. La mina è esplosa al passaggio del veicolo su cui si trovavano i militari. La Francia è militarmente impegnata in Mali dal 2013 e al momento ci sono nel paese circa 4mila soldati francesi.

Deux soldats français de l’opération « Barkhane » ont été tués au Mali dans l’explosion d’une mine artisanale https://t.co/aroSKsXoHv — Le Monde (@lemondefr) February 21, 2018