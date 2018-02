A gennaio Alitalia è stata la compagnia aerea più puntuale al mondo

Secondo le statistiche di un sito che si occupa di traffico aereo, nel mese di gennaio Alitalia è stata la compagnia aerea più puntuale al mondo fra quelle che lavorano su scala internazionale. I dati sono stati messi insieme da Flightstats, un sito curato dalla rivista di aeronautica FlightGlobal. I voli effettuati da Alitalia lo scorso mese sono arrivati puntuali nel 91,89 per cento dei casi. Al secondo posto in questa classifica c’è Qatar Airways, con un tasso di puntualità dell’87,88 per cento. Altre prestigiose compagnie europee come Lufthansa e Turkish Airlines sono più indietro, rispettivamente con l’82,96 e il 72,03 per cento.

Non è la prima volta che Alitalia ottiene risultati del genere: nei primi mesi del 2017, ad esempio, era risultata la terza compagnia europea più puntuale dopo Iberia e Austrian Airlines. In generale in tutto il 2017 ha tenuto percentuali di puntualità molto alte, spesso superiori all’80 per cento.

Alitalia è la principale compagnia aerea italiana, ma è da tempo in gravi difficoltà finanziarie per via di scelte azzardate e superficiali sia da parte della dirigenza sia del governo, che detiene ancora alcune quote tramite le Poste (uno dei principali azionisti della società). Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda ha detto di voler risolvere la questione entro la fine del suo mandato e da mesi sta cercando possibili acquirenti.