In Libia si è ribaltato un camion che trasportava migranti

Nelle prime ore di mercoledì, in Libia, si è ribaltato un camion che trasportava un centinaio di migranti. Secondo fonti di Reuters nell’incidente sono morte 19 persone, e 78 sono rimaste ferite. L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, un’agenzia ONU che si occupa di migranti, ha parlato di «numerosi» morti e feriti, senza fornire un dato preciso.

1/2 Truck accident in Bani Walid around 3:00am this morning has led to death & injury of numerous migrants. Details & the numbers of those affected are still being clarified.

— IOM Libya (@IOM_Libya) February 14, 2018