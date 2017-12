Senza di te

Nel 2016 erano morte così tante persone molto famose, che il tema dell'”anno maledetto” era diventato un diffuso argomento di conversazione, e c’erano state analisi e spiegazioni. Che sarebbero valse anche quest’anno, se non fosse che poi ogni cosa ha un fattore casuale imprevedibile, e ancora di più la fine delle vite: quindi tra le persone conosciute che sono morte nel 2017 ci sono meno nomi di fama immensa e planetaria – soprattutto nelle carriere della musica e del cinema – e personaggi in generale più “stimati” che “amati”, con le dovute eccezioni. E ci sono molti più uomini che donne, solo perché il nostro passato – e il nostro presente prosegue – ha dato maggior fama agli uomini che alle donne.

Come diciamo ormai da tempo, tra un anno forse avremo dimenticato molti di loro: ma ci sono cose che hanno lasciato in giro – film, paesi, libri, scoperte, canzoni, momenti, città – che resteranno in giro ancora per molto.