Una cura epocale

Una nuova classe di farmaci sta cambiando il modo in cui viene trattata l’obesità, con risultati senza precedenti e un grande impatto sui sistemi sanitari di tutto il mondo. E non solo: apparentemente questi farmaci riducono infarti e ictus indipendentemente dal peso perso, migliorano l’apnea notturna, rallentano il declino renale nei diabetici e forse persino quello cognitivo nell’Alzheimer. Alcuni studi mostrano effetti positivi sulle dipendenze, altri suggeriscono possibili proprietà anti-invecchiamento. Secondo l’Economist, questi farmaci “cambieranno il mondo”. Con il medico Edoardo Mocini proviamo a capire che cosa fanno davvero, chi ne ha bisogno, quanto costano e quali conseguenze avranno sulla società: e perché l’obesità non è solo una questione clinica.