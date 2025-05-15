NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Una cura epocale

di Francesco Costa
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Una nuova classe di farmaci sta cambiando il modo in cui viene trattata l’obesità, con risultati senza precedenti e un grande impatto sui sistemi sanitari di tutto il mondo. E non solo: apparentemente questi farmaci riducono infarti e ictus indipendentemente dal peso perso, migliorano l’apnea notturna, rallentano il declino renale nei diabetici e forse persino quello cognitivo nell’Alzheimer. Alcuni studi mostrano effetti positivi sulle dipendenze, altri suggeriscono possibili proprietà anti-invecchiamento. Secondo l’Economist, questi farmaci “cambieranno il mondo”. Con il medico Edoardo Mocini proviamo a capire che cosa fanno davvero, chi ne ha bisogno, quanto costano e quali conseguenze avranno sulla società: e perché l’obesità non è solo una questione clinica.

Altri episodi

Lo squalo, per davvero

Lo squalo, per davvero

21 ago 2025 - 39 min
Stiamo tutti molto calmi, sul calo del turismo

Stiamo tutti molto calmi, sul calo del turismo

14 ago 2025 - 29 min
La colossale ingiustizia delle pensioni

La colossale ingiustizia delle pensioni

7 ago 2025 - 46 min
Perché volare è diventato snervante

Perché volare è diventato snervante

31 lug 2025 - 49 min
Sui dazi ci siamo consegnati con le mani in alto

Sui dazi ci siamo consegnati con le mani in alto

28 lug 2025 - 25 min