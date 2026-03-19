Referendum – Il governo controllerà i pm?
È una delle accuse più forti di chi si oppone alla riforma, che però questa cosa proprio non la dice
Chi critica la riforma della giustizia sostiene che metterà i pubblici ministeri sotto il controllo del governo, anche se la legge non lo dice. E aggiunge che renderà i magistrati debolissimi ma anche potentissimi. Capiamoci qualcosa.
Wilson speciale referendum esce ogni giorno fino al 20 marzo, intorno all’ora di pranzo, con Francesco Costa e Valerio Valentini: e si può ascoltare gratuitamente sia sull’app del Post che su tutte le piattaforme di podcast.
Altri episodi
Gisèle Pelicot, con parole sue
Una conversazione con la donna francese al centro di uno dei casi di violenza più sconvolgenti degli ultimi anni, e che ha trasformato il suo processo in una questione politica
Referendum – Una riforma fatta senza il parlamento
Perché il governo ha scritto la riforma della giustizia e il parlamento non ne ha modificato nemmeno una virgola
Referendum – Cosa fu il “caso Palamara”
C’è un nome ricorrente, nella campagna per questo referendum, soprattutto se si parla del CSM e delle famigerate correnti
Referendum – Chi rischia di più, Meloni o Schlein?
Questo referendum sarà anche l’inizio della campagna per le elezioni politiche, tra consenso, alleati e leadership