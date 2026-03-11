Referendum – E quindi, per cosa si vota?
La riforma su cui voteremo contiene grandi trasformazioni per la magistratura, dietro quell’incomprensibile quesito
Il quesito che troveremo sulla scheda elettorale è incomprensibile, ma comporta grandi trasformazioni per la magistratura italiana. In questa puntata spieghiamo il contenuto della riforma e rispondiamo alle domande più frequenti sulla separazione delle carriere dei magistrati e sullo sdoppiamento e sul sorteggio che coinvolgeranno il Consiglio Superiore della Magistratura.
Wilson speciale referendum esce ogni giorno dal 9 al 20 marzo, intorno all’ora di pranzo, con Francesco Costa e Valerio Valentini: e si può ascoltare gratuitamente sia sull’app del Post che su tutte le piattaforme di podcast.
Altri episodi
Referendum – La campagna del governo è iniziata con un guaio
Il governo voleva che ieri tutti parlassero del video di Giorgia Meloni sul referendum, poi ha fatto notizia un video molto diverso
Referendum – Una riforma ancora da scrivere
Una parte importante della riforma su cui voteremo dipende da decreti che non esistono, spiegano Francesco Costa e Valerio Valentini
15 cose su questa guerra
Un tentativo di capirci qualcosa in più, attraverso molte ricostruzioni di contesto, qualche ipotesi e una domanda difficile
Il referendum sulla giustizia, spiegato bene
Il 22 e il 23 marzo voteremo per decidere come funziona la magistratura – carriere, CSM, sanzioni – in un referendum molto tecnico che è diventato soprattutto uno scontro politico