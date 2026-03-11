NewsletterPodcast
Referendum – E quindi, per cosa si vota?

La riforma su cui voteremo contiene grandi trasformazioni per la magistratura, dietro quell’incomprensibile quesito

di Francesco Costa e Valerio Valentini
Il quesito che troveremo sulla scheda elettorale è incomprensibile, ma comporta grandi trasformazioni per la magistratura italiana. In questa puntata spieghiamo il contenuto della riforma e rispondiamo alle domande più frequenti sulla separazione delle carriere dei magistrati e sullo sdoppiamento e sul sorteggio che coinvolgeranno il Consiglio Superiore della Magistratura.

Wilson speciale referendum esce ogni giorno dal 9 al 20 marzo, intorno all’ora di pranzo, con Francesco Costa e Valerio Valentini: e si può ascoltare gratuitamente sia sull’app del Post che su tutte le piattaforme di podcast.

