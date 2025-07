Perché volare è diventato snervante

Prendere un aereo è spesso un’esperienza frustrante e faticosa, dall’acquisto del biglietto fino all’atterraggio. Prezzi poco trasparenti, procedure opprimenti o vessatorie, code su code dentro aeroporti labirintici, sedili sempre più stretti e servizi scadenti rendono l’intera esperienza del volo tutto meno che piacevole. A complicare la situazione c’è la strategia aggressiva delle compagnie aeree low-cost, certo, ma anche alcuni funzionamenti di base del mercato del trasporto aereo. Cerchiamo di conoscerli, allora: come si fanno i prezzi e perché sono più alti in estate, perché a volte l’imbarco inizia senza che l’aereo sia pronto, com’è che il wifi a bordo sta arrivando ovunque ma non in Italia e molto altro. E poi: il coccodrillo di Ladispoli e il mondo sul punto di una grossa svolta.