Lo squalo, per davvero

Nel 1989 al largo di Piombino, davanti alle coste della Toscana, un sub fu ucciso da uno squalo. Una tragedia che diventò il caso dell’estate e si trasformò presto in qualcos’altro, tra sospetti, cialtroni, psicosi collettive, interessi economici, teorie alternative e grosse bugie che circolarono anche sui più grandi giornali. Con il giornalista Stefano Tamburini ricostruiamo quella storia, che dice molto anche di come siamo messi oggi.