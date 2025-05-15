NewsletterPodcast
Lo squalo, per davvero

di Francesco Costa
Nel 1989 al largo di Piombino, davanti alle coste della Toscana, un sub fu ucciso da uno squalo. Una tragedia che diventò il caso dell’estate e si trasformò presto in qualcos’altro, tra sospetti, cialtroni, psicosi collettive, interessi economici, teorie alternative e grosse bugie che circolarono anche sui più grandi giornali. Con il giornalista Stefano Tamburini ricostruiamo quella storia, che dice molto anche di come siamo messi oggi.

