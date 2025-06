Le vacanze più lunghe d’Europa

Nessun paese europeo ferma le scuole così a lungo come in Italia, a prescindere dalle temperature delle sue estati; eppure l’Italia fa anche più giorni di lezione di quasi ogni altro paese europeo. Perché il nostro calendario scolastico funziona così? Quali sono le conseguenze sull’apprendimento, prima ancora che sulle famiglie? Che cosa serve per tenere aperte le scuole tutto il giorno tutti i giorni? Ne parliamo con Valentina Chindamo, insegnante ed esperta di scuola. A margine: un’ottima notizia, sempre sulla scuola.