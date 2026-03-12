NewsletterPodcast
La crisi che arriva

Perché una riforma sostenuta a lungo anche dalla sinistra è finita per essere sposata innanzitutto dalla destra (e cosa c'entrano marziani e massoni)

di Francesco Costa
La guerra in Medioriente sta cominciando a produrre effetti molto concreti sull’economia globale e quindi anche su di noi; il blocco dello stretto di Hormuz rischia di creare una crisi energetica dalle conseguenze ben più grandi di un semplice aumento di prezzo della benzina. Sono giorni che ricordano il 1973, o il 2020? Poi torniamo sul referendum sulla magistratura per rispondere ad alcune riflessioni e obiezioni arrivate a Wilson, una nientemeno che dall’Associazione Nazionale Magistrati. E infine parliamo di una cosa che è andata decisamente meglio di quanto in molti si aspettassero.

