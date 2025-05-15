La colossale ingiustizia delle pensioni

Ogni volta che sentiamo dire che l’Italia spende poco per scuola, università o asili, la domanda è: ma allora dov’è che spendiamo più degli altri? Risposta: sulle pensioni. La più grande voce di spesa del bilancio, la spesa in cui abbiamo il record europeo dopo la Grecia. In questa puntata partiamo da una notizia che sembra piccola – il governo Meloni sta tentando di impedire un aumento automatico di tre mesi dell’età pensionabile – per raccontare una storia enorme: come funzionano davvero le pensioni in Italia, perché il sistema è insostenibile e perché comporta un sistematico trasferimento di ricchezza da chi ha di meno a chi ha di più. E poi: in quali pensioni possono realisticamente sperare le persone che oggi hanno venti, trenta o quarant’anni.