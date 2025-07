In Italia esiste la pena di morte

Questa è la storia del principale e più inadeguato fornitore di servizi sanitari di salute mentale in Italia. La storia di un luogo in cui la burocrazia raggiunge i livelli di assurdo più assurdi. La storia di un’istituzione che dovrebbe aiutare le persone che ospita e invece finisce spesso per distruggerle. È la storia della condizione di illegalità sistematica di un servizio erogato dallo Stato e anche la storia di come l’Italia abbia introdotto da tempo una versione soft, ufficiosa, informale, della pena di morte. Ed è la storia di Said, che pochi giorni fa si è ucciso nel carcere di San Vittore di Milano, a 22 anni.