Il problema sono i maschi

Gli uomini sono la stragrande maggioranza di chi commette reati e violenze, così come delle persone detenute, di chi soffre di alcolismo e tossicodipendenza, di chi causa incidenti stradali, di chi si suicida. C’è evidentemente qualcosa che non va. Ma c’è qualcosa di intrinsecamente problematico nell’essere uomini? Oppure è il contesto in cui crescono? La logica del conflitto tra uomini e donne ha fatto danni? Ne parliamo con Francesca Cavallo, scrittrice e attivista che si occupa di questi temi con idee originali e che non si accontenta delle risposte più facili.