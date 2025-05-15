NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Il privilegio di non capire “White Christmas”

di Francesco Costa
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

La puntata di Natale di Wilson racconta la storia di una delle canzoni più famose di sempre, che oggi ascoltiamo senza sapere quasi nulla di quello che raccontava davvero quando le persone la ascoltarono per la prima volta. Quando non era affatto una canzone innocua, morbida, rassicurante.

Ci sono anche altri podcast del Post: la rassegna stampa Morning, le Altre Indagini di Stefano Nazzi, gli approfondimenti di Francesco Costa su Wilson, e molti altri che parlano di scienza, esteri, linguaggio. E poi c’è quello su Sanremo. Sono i podcast dedicati a chi ha un abbonamento al Post, che a Natale puoi regalare, o farti regalare.

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Dottore chiami un dottore

Dottore chiami un dottore

Una notte caotica al San Raffaele e le liste d’attesa che esauriremo nel 2040 sono una nuova occasione per capire cosa sta succedendo davvero alla sanità italiana

18 dic 2025 - 61 min
L&#8217;Europa dovrebbe smetterla di piagnucolare

L’Europa dovrebbe smetterla di piagnucolare

11 dic 2025 - 37 min
Come si fa un asilo nido

Come si fa un asilo nido

Con Paola Sguazzini

4 dic 2025 - 51 min
Cosa sta succedendo nella politica italiana

Cosa sta succedendo nella politica italiana

27 nov 2025 - 51 min
La scomparsa dei giovani

La scomparsa dei giovani

20 nov 2025 - 48 min