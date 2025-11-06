Il mondo secondo Velasco
Con Julio Velasco
Una puntata speciale di Wilson, registrata dal vivo e con un vivace pubblico al Teatro Bellini di Napoli: una conversazione tra Francesco Costa e Julio Velasco, allenatore della Nazionale Italiana femminile di pallavolo e personaggio larger than life. Dentro, qualsiasi cosa. Le famiglie che non funzionano. Gli alibi. Il pressing. Silvio Berlusconi. Norberto Bobbio. Luigi Pirandello. I ventenni di vent’anni fa e quelli di oggi. Le feste delle quindicenni. Il caffè lungo. Il feedback. Le feste segrete in Iran. Perché un grande gruppo non fa una grande squadra. La società pessimista. La scuola italiana. Persino i problemi della sinistra. E l’incubo della pensione.
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.