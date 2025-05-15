NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Dottore chiami un dottore

di Francesco Costa
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Una notte di dicembre al San Raffaele di Milano gli infermieri sembrano non sapere dove sono i farmaci e fanno un gran pasticcio. Pochi giorni si annuncia l’arrivo di oltre 200 infermieri dall’Uzbekistan. Intanto viene stimato che le liste d’attesa della sanità finiranno… nel 2040. In questa puntata di Wilson torniamo su una questione di vita o di morte: le condizioni del servizio sanitario nazionale. Perché il problema degli infermieri è più grave di quello dei medici? È proprio vero che i codici verdi non dovrebbero andare in pronto soccorso? Qual è la vera ragione delle liste d’attesa? Come dovremmo giudicare le cose che ha fatto il governo? Ne parliamo con Daniele Coen, medico esperto e a lungo direttore del pronto soccorso dell’ospedale Niguarda a Milano.

 

Altri episodi

L&#8217;Europa dovrebbe smetterla di piagnucolare

L’Europa dovrebbe smetterla di piagnucolare

11 dic 2025 - 37 min
Come si fa un asilo nido

Come si fa un asilo nido

Con Paola Sguazzini

4 dic 2025 - 51 min
Cosa sta succedendo nella politica italiana

Cosa sta succedendo nella politica italiana

27 nov 2025 - 51 min
La scomparsa dei giovani

La scomparsa dei giovani

20 nov 2025 - 48 min
Chi paga davvero le tasse in Italia

Chi paga davvero le tasse in Italia

13 nov 2025 - 57 min