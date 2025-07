Chi decide i prezzi delle case

Quando parliamo di case e di prezzi delle case, parliamo di un tema che ha conseguenze su tutto: lavoro, natalità, famiglie, sicurezza, ambiente, traffico, diseguaglianze, scuola, perfino cosa mangiamo. Il mercato immobiliare è una delle cose che più ci fanno arrabbiare e che meno capiamo. In questa puntata proviamo a capire quante e quali forze, fattori e soggetti incidono sul prezzo di una casa e sull’affitto. Perché i prezzi salgono in certe città e crollano in altre. E cosa si può fare per cambiare le cose.