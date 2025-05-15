Alcuni puntini sulle i
In questa puntata rimettiamo in fila alcune storie degli ultimi giorni – cosa fanno i sovranisti con Trump, la propaganda sui referendum e non solo – per capirle meglio e toglierci qualche sassolino.
In questa puntata rimettiamo in fila alcune storie che sono passate davanti ai nostri occhi negli ultimi giorni, per provare a capirle meglio, impararne qualcosa e farci un’idea. Parliamo della Groenlandia, di Donald Trump e di cosa è successo quando l’Europa ha detto qualcosa di diverso dal solito. Parliamo di morti dimenticati e di silenzi imbarazzanti. Parliamo di una bizzarra scelta diplomatica e di cosa rivela del nostro rapporto con la giustizia, e poi di referendum, social media, fact-checking e libertà di espressione. In chiusura, una buona notizia a cui non vuole credere nessuno.
