A spasso con Putin
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Nel giorno più vacanziero dell’anno, Donald Trump e Vladimir Putin si sono incontrati in Alaska per parlare di come chiudere la guerra in Ucraina. È stato presentato come un momento storico, potenzialmente decisivo, ma dopo tre settimane sembra che nulla sia cambiato: i bombardamenti continuano e i negoziati si sono arenati. Cosa voleva davvero Trump? E cosa cercava Putin? Per capire quell’incontro bisogna capire come entrambi usano la diplomazia, e quali obiettivi hanno.
Altri episodi
Una cura epocale
28 ago 2025 - 35 min
Lo squalo, per davvero
21 ago 2025 - 39 min
Stiamo tutti molto calmi, sul calo del turismo
14 ago 2025 - 29 min
La colossale ingiustizia delle pensioni
7 ago 2025 - 46 min
Perché volare è diventato snervante
31 lug 2025 - 49 min