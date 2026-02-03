L’Orlando furioso e l’albergo sulla Luna
La superficie lunare può essere un luogo da abitare? Il punto di vista di GRU Space e Ludovico Ariosto
I libri di oggi:
Orlando furioso – Ludovico Ariosto
Galaxy Express 999
Jeeg robot d’acciaio
Flush. Una biografia – Virginia Woolf
Carteggio (1819-1854) – Macedonio Melloni
