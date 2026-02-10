Heated Library
Il Canada, una serie consigliata dal sindaco di New York e un libro che parla della relazione tra una donna e un orso
Il libro di oggi
Orso – Marian Engel
Altri episodi
L’Orlando furioso e l’albergo sulla Luna
La superficie lunare può essere un luogo da abitare? Il punto di vista di GRU Space e Ludovico Ariosto
3 feb 2026 - 14 min
Il Grande Bob
Un giorno Goffredo Fofi suggerì un libro adatto alla lettura ad alta voce, adatto alla voce umana. Ecco cosa successe poi.
27 gen 2026 - 14 min
La Groenlandia e la città delle donne
Un romanzo su cosa significa crescere in un mondo ai margini del mondo e un libro intervista su una città architettonicamente inclusiva.
20 gen 2026 - 15 min
Zitelle, affinità e il brutto dell’amore
13 gen 2026 - 15 min
Regalare una sirena
6 gen 2026 - 15 min