Replay – Trentatré anni in carcere da innocente

Beniamino Zuncheddu è servo-pastore sardo, accusato di una strage con cui non c’entra nulla e non riesce a difendersi, viene condannato. Un avvocato tenace e coraggioso riesce dopo decenni a riaprire il caso e a ottenere la sua libertà. Una storia incredibile ma esemplare di come può funzionare il nostro sistema penale e di quanto possono fare pochi uomini e donne per ristabilire la giustizia.

Io sono innocente di Mauro Trogu e Beniamino Zuncheddu, De Agostini