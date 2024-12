Replay – Il presepe non era un presepe

Regalare il Post significa regalare i podcast, le newsletter e tutto il sito senza pubblicità. Per un anno intero. Regala il Post. Più siamo, meglio è.

Per sottrarre la rappresentazione inventata da Francesco d’Assisi all’uso politico di questi giorni è utile ricostruire come e dove nacque: nella povertà della montagna, come affermazione di una idea ecumenica al tempo sanguinoso delle crociate. Betlemme era ovunque, non occorreva uccidere per raggiungerla.

Il presepe di San Francesco di Chiara Frugoni, Il Mulino