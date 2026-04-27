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Ep. 447 – Olocaustomania, antisemitismo e altre catastrofi

Operazione Shylock di Philip Roth, Adelphi

di Marino Sinibaldi
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In un romanzo che è un capolavoro letterario ma anche un vasto affresco politico si racconta l’intreccio di sogni, violenze, rancori e vittimismi che incendia da decenni il Medio Oriente. Fino a generare progetti deliranti come il “diasporismo” che auspica il rimpatrio pacifico e volontario in Europa degli ebrei israeliani. Non molto più assurdo però di quello che lì accade quotidianamente da decenni.

Operazione Shylock di Philip Roth, Adelphi

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