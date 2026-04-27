Ep. 447 – Olocaustomania, antisemitismo e altre catastrofi
Operazione Shylock di Philip Roth, Adelphi
In un romanzo che è un capolavoro letterario ma anche un vasto affresco politico si racconta l’intreccio di sogni, violenze, rancori e vittimismi che incendia da decenni il Medio Oriente. Fino a generare progetti deliranti come il “diasporismo” che auspica il rimpatrio pacifico e volontario in Europa degli ebrei israeliani. Non molto più assurdo però di quello che lì accade quotidianamente da decenni.
Altri episodi
Ep. 446 – Ughetto e la Resistenza spiegata ai ragazzini
Giovani, liberi, partigiani di Michela Ponzani, De Agostini Lo zaino del partigiano di Tatjana Giorcelli e Pino Pace, Il battello a vapore/Piemme
Ep. 445 — Votare o non votare un populista
Io non parlo russo di Jana Karšaiová, Feltrinelli
Ep. 444 – Chi racconta la guerra oggi
Da vicino. Raccontare la guerra oggi a cura di Paolo Giordano con Annalisa Camilli, Daniele Raineri, Cecilia Sala, Nello Scavo, Margherita Stancati, Lorenzo Tondo, Einaudi
Ep. 443 – Una conversazione speciale con Nadeesha Uyangoda
Acqua sporca di Nadeesha Uyangoda, Einaudi