Ep. 447 – Olocaustomania, antisemitismo e altre catastrofi

In un romanzo che è un capolavoro letterario ma anche un vasto affresco politico si racconta l’intreccio di sogni, violenze, rancori e vittimismi che incendia da decenni il Medio Oriente. Fino a generare progetti deliranti come il “diasporismo” che auspica il rimpatrio pacifico e volontario in Europa degli ebrei israeliani. Non molto più assurdo però di quello che lì accade quotidianamente da decenni.

Operazione Shylock di Philip Roth, Adelphi