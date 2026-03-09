NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 427 – La lunga storia del ragazzo lasciato nel bosco

Neve di giugno di Ljuba Arnautović, Keller

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Un racconto che comincia nella Russia zarista, poi arriva nella Vienna rossa, passa per orfanotrofi socialisti e gulag staliniani, scavalca le frontiere naziste e quelle della Guerra fredda, divide le famiglie, poi di colpo le riunisce fino ad arrivare alle porte del mondo di oggi. Per comprendere i suoi traumi bisogna allungare lo sguardo e risalire nel tempo.

Neve di giugno di Ljuba Arnautović, Keller

Altri episodi

Ep. 426 &#8211; Felicità e infelicità di adulti con bambina

Ep. 426 – Felicità e infelicità di adulti con bambina

Lina e il sasso di Mauro Covacich, La nave di Teseo

6 mar 2026 - 14 min
Ep. 425 &#8211; La guerra e il cervello come bersaglio

Ep. 425 – La guerra e il cervello come bersaglio

La mente sotto assedio di Bruno Giussani, Casagrande

4 mar 2026 - 12 min
Ep. 424 &#8211; Quattro donne che amano

Ep. 424 – Quattro donne che amano

Vedove di Camus di Elena Rui, L’orma

2 mar 2026 - 13 min
Ep. 423 &#8211; Il risentimento che scuote il mondo

Ep. 423 – Il risentimento che scuote il mondo

L'assalto dei revanscisti di Andrea Rizzi, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

27 feb 2026 - 13 min
Ep. 422 &#8211; La musica che fa male, molto male (non solo a Sanremo)

Ep. 422 – La musica che fa male, molto male (non solo a Sanremo)

Il figlio ostinato di Elisabetta Liguori, Piemme

25 feb 2026 - 13 min