Ep. 416 – Vivere da brutti
Ugo di Baldissera Di Mauro, Elliot
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Come appare il mondo a un uomo nato con una deformazione? Come affrontare il pregiudizio? Come resistere al risentimento? Una storia singolare nella quale la tentazione di nascondersi si confronta con incontri e occasioni che possono cambiare il destino, al di là di ogni body shaming.
