Ep. 416 – Vivere da brutti

Ugo di Baldissera Di Mauro, Elliot

di Marino Sinibaldi
Come appare il mondo a un uomo nato con una deformazione? Come affrontare il pregiudizio? Come resistere al risentimento? Una storia singolare nella quale la tentazione di nascondersi si confronta con incontri e occasioni che possono cambiare il destino, al di là di ogni body shaming.

