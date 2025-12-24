NewsletterPodcast
Ep. 400 – Sotto lo stesso Albero: tre racconti di Natale

Neve, strenne e storie di Natale a cura di Mara Barbuni, Croce

di Marino Sinibaldi
Dopo Dickens, “l’uomo che ha inventato il Natale”, libri, romanzi, fiabe contribuirono a costruire un nuovo universo sentimentale e commerciale. Come dimostrano queste storie diverse, di bontà premiata ma anche di invidie e vendette. Fallite, naturalmente, sennò che Natale sarebbe?

