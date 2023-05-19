Ep. 397 – Il messaggio sbagliato (con Domenico Starnone)
Destinazione errata di Domenico Starnone, Einaudi
Capita che un banale incidente (scambiare le destinatarie di due messaggi WhatsApp di lavoro e d’amore) riveli involontariamente qualcosa di profondo. Anzitutto l’incertezza del desiderio maschile, non più protetto dai privilegi del patriarcato e la fragilità di progetti di vita insidiati dalla più intima delle confusioni.
