Ep. 397 – Il messaggio sbagliato (con Domenico Starnone)

Destinazione errata di Domenico Starnone, Einaudi

di Marino Sinibaldi
Capita che un banale incidente (scambiare le destinatarie di due messaggi WhatsApp di lavoro e d’amore) riveli involontariamente qualcosa di profondo. Anzitutto l’incertezza del desiderio maschile, non più protetto dai privilegi del patriarcato e la fragilità di progetti di vita insidiati dalla più intima delle confusioni.

