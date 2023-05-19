NewsletterPodcast
Ep. 396 – La scrittrice e il criminale

Donnaregina di Teresa Ciabatti. Mondadori

di Marino Sinibaldi
Un’intervista a un pregiudicato responsabile di decine di delitti e di avere esercitato il suo potere su un intero rione di Napoli si trasforma in qualcos’altro. Il racconto dall’interno di una carriera criminale, con tutti gli elementi avventurosi e tragicamente spettacolari, rivela anche l’interiorità del boss. Non meno efferato ma più fragile, con la sua mancata o insoddisfacente paternità.

Donnaregina di Teresa Ciabatti. Mondadori

