Ep. 396 – La scrittrice e il criminale
Donnaregina di Teresa Ciabatti. Mondadori
Un’intervista a un pregiudicato responsabile di decine di delitti e di avere esercitato il suo potere su un intero rione di Napoli si trasforma in qualcos’altro. Il racconto dall’interno di una carriera criminale, con tutti gli elementi avventurosi e tragicamente spettacolari, rivela anche l’interiorità del boss. Non meno efferato ma più fragile, con la sua mancata o insoddisfacente paternità.
Donnaregina di Teresa Ciabatti. Mondadori
Ci sono anche altri podcast del Post: la rassegna stampa Morning, le Altre Indagini di Stefano Nazzi, gli approfondimenti di Francesco Costa su Wilson, e molti altri che parlano di scienza, esteri, linguaggio. E poi c’è quello su Sanremo. Sono i podcast dedicati a chi ha un abbonamento al Post, che a Natale puoi regalare, o farti regalare.
Altri episodi
Ep. 395 – 12 dicembre e altre stragi
Sotto gli occhi di nessuno di Fabio Mantovani, Quodlibet
Ep. 394 – Libri Veri, di nuovo
La serata di premiazione del Premio Vero 2025
Ep. 393 – L’immaginazione senza potere
Immagina di Stefano Laffi, Feltrinelli
Ep. 392 – Una ragazza povera e coraggiosa (e una famiglia da amare e lasciare)
Poor di Katriona O’Sullivan, People