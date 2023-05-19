Ep. 395 – 12 dicembre e altre stragi

C’è una data che segna un cambiamento fatale nella storia pubblica del nostro paese. Ma anche nelle memorie private. Se si allarga lo sguardo all’intera, lunga stagione della violenza politica e mafiosa, il problema è combattere l’oblio ma anche le inefficaci retoriche del ricordo. Forse la forza oscura delle immagini può rompere questa assuefazione.

Sotto gli occhi di nessuno di Fabio Mantovani, Quodlibet

