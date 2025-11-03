NewsletterPodcast
Ep. 392 – Una ragazza povera e coraggiosa (e una famiglia da amare e lasciare)

Poor di Katriona O’Sulliva, People

di Marino Sinibaldi
Mentre si discute se i figli li educhino i genitori e fin dove possano arrivare le istituzioni, il romanzo autobiografico di una figlia di alcolisti, tossicodipendenti, irresponsabili e incoscienti racconta come ci si può salvare. Quando nel cerchio invalicabile di miseria e infelicità si apre invece un varco conta tutto: la fiducia di un insegnante, i fondi dello stato sociale, il prodigio di un incontro casuale ma anche la luce che si è tenuta accesa dentro di sé, nonostante tutto.

