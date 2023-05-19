Ep. 391 – La sostenibilità diventa insostenibile
Il mito infranto. Come la falsa sostenibilità ha reso il mondo più ingiusto di Antonio Galdo, Codice Edizioni
Cosa succede se le politiche pubbliche e i comportamenti personali in nome di sacrosanti principi ambientalisti allargano le disuguaglianze sociali? Si può accettare la creazione di una élite di consumatori verdi, consapevoli e abbienti? Domande urticanti poste da uno dei quatto libri candidati al Premio Vero (proclamazione a Peccioli il 6 dicembre).
