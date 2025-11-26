Ep. 390 – Maschi soli, chiusi in casa

Luciano ha – o aveva – il mito del padre, violento e malato. Intorno a lui, altri uomini si sentono feroci e forti ma è un universo povero, fragile, abbandonato. Lo spazio domestico diventa una fortezza assediata. Crescere significherà uscirne, incontrare il femminile, rompere l’assedio della mascolinità tossica.

Mio padre era un bufalo di Francesco Mila, Fandango