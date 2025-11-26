Ep. 390 – Maschi soli, chiusi in casa
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Luciano ha – o aveva – il mito del padre, violento e malato. Intorno a lui, altri uomini si sentono feroci e forti ma è un universo povero, fragile, abbandonato. Lo spazio domestico diventa una fortezza assediata. Crescere significherà uscirne, incontrare il femminile, rompere l’assedio della mascolinità tossica.
Altri episodi
Ep. 389 – Da Montalbano è tutto
La filosofia di Montalbano di Andrea Camilleri, Sellerio
24 nov 2025 - 11 min
Ep. 388 – Essere soli nella Rete di tutti (con Vincenzo Latronico)
Rifiuto di Tony Tulathimutte, e/o
21 nov 2025 - 12 min
Ep. 387 – Sicurezze e incertezze della medicina (con Beatrice Mautino)
Vertigine di Beatrice Mautino, Mondadori
19 nov 2025 - 14 min
Ep. 386 – Restare umani, disegnando (con Mauro Biani)
Il segno e l'impegno di Mauro Biani, All Around
17 nov 2025 - 11 min