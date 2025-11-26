NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 390 – Maschi soli, chiusi in casa

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Luciano ha – o aveva – il mito del padre, violento e malato. Intorno a lui, altri uomini si sentono feroci e forti ma è un universo povero, fragile, abbandonato. Lo spazio domestico diventa una fortezza assediata. Crescere significherà uscirne, incontrare il femminile, rompere l’assedio della mascolinità tossica.

Mio padre era un bufalo di Francesco Mila, Fandango

Altri episodi

Ep. 389 &#8211; Da Montalbano è tutto

Ep. 389 – Da Montalbano è tutto

La filosofia di Montalbano di Andrea Camilleri, Sellerio

24 nov 2025 - 11 min
Ep. 388 &#8211; Essere soli nella Rete di tutti (con Vincenzo Latronico)

Ep. 388 – Essere soli nella Rete di tutti (con Vincenzo Latronico)

Rifiuto di Tony Tulathimutte, e/o

21 nov 2025 - 12 min
Ep. 387 &#8211; Sicurezze e incertezze della medicina (con Beatrice Mautino)

Ep. 387 – Sicurezze e incertezze della medicina (con Beatrice Mautino)

Vertigine di Beatrice Mautino, Mondadori

19 nov 2025 - 14 min
Ep. 386 &#8211; Restare umani, disegnando (con Mauro Biani)

Ep. 386 – Restare umani, disegnando (con Mauro Biani)

Il segno e l'impegno di Mauro Biani, All Around

17 nov 2025 - 11 min
Ep. 385 &#8211; Il brutto del colonialismo e dell’anticolonialismo

Ep. 385 – Il brutto del colonialismo e dell’anticolonialismo

Un posto piccolo di Jamaica Kincaid, Adelphi

14 nov 2025 - 10 min