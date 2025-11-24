Ep. 389 – Da Montalbano è tutto
La filosofia di Montalbano di Andrea Camilleri, Sellerio
Le avventure del Commissario sono terminate con la scomparsa del suo creatore Andrea Camilleri. Ma una raccolta di brani estratti dai suoi romanzi mette in fila tutto quello che Montalbano ha detto e pensato del mondo. Passioni, odi, idiosincrasie, vizi e virtù in libertà, senza rotture di cabasisi.
