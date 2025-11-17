Ep. 386 – Restare umani, disegnando (con Mauro Biani)

Tutte le recriminazioni sulla morte della satira hanno un fondamento e colgono difficoltà reali. Come fronteggiare disumanità e assuefazione? Come evitare il bullismo dell’irrisione? Ma proprio per questo è importante che qualcuno tenga aperto lo spazio per un racconto del mondo capace di sintetizzare la sua complessità in una vignetta.

Il segno e l’impegno di Mauro Biani, All Around