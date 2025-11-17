Ep. 386 – Restare umani, disegnando (con Mauro Biani)
Il segno e l'impegno di Mauro Biani, All Around
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Tutte le recriminazioni sulla morte della satira hanno un fondamento e colgono difficoltà reali. Come fronteggiare disumanità e assuefazione? Come evitare il bullismo dell’irrisione? Ma proprio per questo è importante che qualcuno tenga aperto lo spazio per un racconto del mondo capace di sintetizzare la sua complessità in una vignetta.
Altri episodi
Ep. 385 – Il brutto del colonialismo e dell’anticolonialismo
Un posto piccolo di Jamaica Kincaid, Adelphi
14 nov 2025 - 10 min
Ep. 384 – Il Sud di Goffredo Fofi (con Nicola Lagioia)
Arcipelago Sud di Goffredo Fofi, Feltrinelli
12 nov 2025 - 16 min
Ep. 383 – Le canzoni non finiscono mai (con Luca Sofri)
Playlist di Luca Sofri, Altrecose
10 nov 2025 - 13 min
Ep. 382 – Sri Lanka-Italia e ritorno (con Nadeesha Uyangoda)
Acqua sporca di Nadeesha Uyangoda, Einaudi
7 nov 2025 - 11 min