Ep. 385 – Il brutto del colonialismo e dell’anticolonialismo

Autocrazie e gerontocrazie dominano paesi che più di sessanta anni fa si liberavano dell’orrore coloniale. Come è possibile, si è chiesta una delle più grandi e appassionate scrittrici post e anticoloniali. Raccontando la corruzione che avvelena ogni cosa ma anche la rimozione delle responsabilità che hanno reso possibili le schiavitù del passato.

Un posto piccolo di Jamaica Kincaid, Adelphi