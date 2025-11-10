Ep. 383 – Le canzoni non finiscono mai (con Luca Sofri)
Playlist di Luca Sofri, Altrecose
Nel mondo della musica tutto si è trasformato: tecnologie, mercato, supporti, circolazione, ricezione e molto altro ancora. Un piacere raro e costoso è diventato via via accessibile e praticamente gratuito. Ma la forma canzone sembra insuperabile. Richiama memorie ed emozioni, “il sogno e le lacrime degli uomini”. Qui ce ne sono 3485. Non solo le canzoni non cambiano ma evidentemente non bastano mai.
