Ep. 382 – Sri Lanka-Italia e ritorno (con Nadeesha Uyangoda)

Acqua sporca di Nadeesha Uyangoda, Einaudi

di Marino Sinibaldi
Non c’è solo la distanza geografica che separa popoli e culture. Ci sono le fratture generazionali, quelle dell’istruzione, soprattutto quella tra poveri e ricchi (e anche tra vari modi di essere ricchi e varie forme di povertà). Le parole generali con le quali definiamo il processo e le figure protagoniste (migrazioni, migranti) non dicono tutta la verità. Bisogna avvicinarsi molto alle particolarità – come solo un romanzo può fare – per percepire la realtà.

