Ep. 382 – Sri Lanka-Italia e ritorno (con Nadeesha Uyangoda)
Acqua sporca di Nadeesha Uyangoda, Einaudi
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Non c’è solo la distanza geografica che separa popoli e culture. Ci sono le fratture generazionali, quelle dell’istruzione, soprattutto quella tra poveri e ricchi (e anche tra vari modi di essere ricchi e varie forme di povertà). Le parole generali con le quali definiamo il processo e le figure protagoniste (migrazioni, migranti) non dicono tutta la verità. Bisogna avvicinarsi molto alle particolarità – come solo un romanzo può fare – per percepire la realtà.
Altri episodi
Ep. 381 – Il campo di segale di Marco Lombardo Radice
L’acchiappatore nella segale di Marco Lombardo Radice, Stampa Alternativa
5 nov 2025 - 11 min
Ep. 380 – Chi fermerà l’odio in Palestina (con Cecilia Sala)
I figli dell’odio di Cecilia Sala, Mondadori
3 nov 2025 - 11 min
Ep. 379 – Pasolini, il corpo in gioco
Il gioco più bello di Giovanni Castagno, Officine Pedagogiche
31 ott 2025 - 10 min
Ep. 378 – Uno storico nella Striscia
Niente mi aveva preparato di Jean-Pierre Filiu, Altrecose
29 ott 2025 - 10 min