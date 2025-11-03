Ep. 380 – Chi fermerà l’odio in Palestina (con Cecilia Sala)
I figli dell’odio di Cecilia Sala, Mondadori
Ci sono sentimenti che sembrano incatenare una generazione all’altra. Ma ci sono epoche e terre in cui ogni generazione sembra provare ostilità e paura in misura maggiore di quelle precedenti. Una spirale che impedisce la pace ma che solo la pace può fermare.
