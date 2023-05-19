Ep. 377 – Che posto avrà la memoria degli ebrei
Una cosa da niente di Mario Pacifici, Gallucci
Possono le immagini da Gaza cambiare il nostro rapporto con il passato, con la storia delle persecuzioni e della Shoah? Raccontare le discriminazioni e le leggi razziali nella concretezza delle singole vite ci mette nelle condizioni di ascoltare cosa è davvero accaduto, nella grande Storia e nelle piccole storie.
