Ep. 376 – Martiri di destra
Politica e martirio di Amy King, Donzelli Editore
Il 16 aprile del 1973, nel quartiere romano di Primavalle, tre giovani di estrema sinistra incendiano la casa del segretario locale del Movimento sociale italiano: due suoi figli muoiono bruciati vivi. Sono i fratelli Mattei: il loro destino, l’inaccettabile violenza subita, hanno generato un culto che è parte fondamentale delle radici di un gruppo dirigente della destra oggi al governo del Paese. Emersero allora alcuni suoi valori identitari, oggi popolari.
