Ep. 376 – Martiri di destra

Il 16 aprile del 1973, nel quartiere romano di Primavalle, tre giovani di estrema sinistra incendiano la casa del segretario locale del Movimento sociale italiano: due suoi figli muoiono bruciati vivi. Sono i fratelli Mattei: il loro destino, l’inaccettabile violenza subita, hanno generato un culto che è parte fondamentale delle radici di un gruppo dirigente della destra oggi al governo del Paese. Emersero allora alcuni suoi valori identitari, oggi popolari.

Politica e martirio di Amy King, Donzelli Editore