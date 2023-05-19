NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 376 – Martiri di destra

Politica e martirio di Amy King, Donzelli Editore

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Il 16 aprile del 1973, nel quartiere romano di Primavalle, tre giovani di estrema sinistra incendiano la casa del segretario locale del Movimento sociale italiano: due suoi figli muoiono bruciati vivi. Sono i fratelli Mattei: il loro destino, l’inaccettabile violenza subita, hanno generato un culto che è parte fondamentale delle radici di un gruppo dirigente della destra oggi al governo del Paese. Emersero allora alcuni suoi valori identitari, oggi popolari.

Politica e martirio di Amy King, Donzelli Editore

Altri episodi

Ep. 375 &#8211; Dietro il colono che picchia la palestinese nell’uliveto

Ep. 375 – Dietro il colono che picchia la palestinese nell’uliveto

L’impunità dei coloni di Ronen Bergman e Mark Mazzetti, Internazionale Extra Large

22 ott 2025 - 13 min
Ep. 374 &#8211; Scrittori che litigano

Ep. 374 – Scrittori che litigano

Inimicizie letterarie di Giulio Passerini, Italo Svevo edizioni

20 ott 2025 - 12 min
Ep. 373 &#8211; L’esplosione del mondo contadino

Ep. 373 – L’esplosione del mondo contadino

Appunti contadini di Marco Bonfanti, Edizioni Clichy

17 ott 2025 - 11 min
Ep. 372 &#8211; Portate un po’ di anarchia ai vostri bambini

Ep. 372 – Portate un po’ di anarchia ai vostri bambini

L’anarchia spiegata ai bambini di José Antonio Emmanuel, Occam editore

15 ott 2025 - 10 min
Ep. 371 &#8211; Palestinesi, al plurale

Ep. 371 – Palestinesi, al plurale

Entra il fantasma di Isabella Hammad, Marsilio

13 ott 2025 - 12 min