Ep. 375 – Dietro il colono che picchia la palestinese nell’uliveto

Le immagini dalla Cisgiordania raccontano un processo di espulsione e spoliazione che ha una storia alle spalle. Quella di un movimento estremista che mentre opprime i palestinesi e occupa le loro terre, sembra aver conquistato Israele avvelenando un intero paese.

L’impunità dei coloni di Ronen Bergman e Mark Mazzetti, Internazionale Extra Large