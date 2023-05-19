Ep. 375 – Dietro il colono che picchia la palestinese nell’uliveto
L’impunità dei coloni di Ronen Bergman e Mark Mazzetti, Internazionale Extra Large
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Le immagini dalla Cisgiordania raccontano un processo di espulsione e spoliazione che ha una storia alle spalle. Quella di un movimento estremista che mentre opprime i palestinesi e occupa le loro terre, sembra aver conquistato Israele avvelenando un intero paese.
L’impunità dei coloni di Ronen Bergman e Mark Mazzetti, Internazionale Extra Large
Altri episodi
Ep. 374 – Scrittori che litigano
Inimicizie letterarie di Giulio Passerini, Italo Svevo edizioni
20 ott 2025 - 12 min
Ep. 373 – L’esplosione del mondo contadino
Appunti contadini di Marco Bonfanti, Edizioni Clichy
17 ott 2025 - 11 min
Ep. 372 – Portate un po’ di anarchia ai vostri bambini
L’anarchia spiegata ai bambini di José Antonio Emmanuel, Occam editore
15 ott 2025 - 10 min
Ep. 371 – Palestinesi, al plurale
Entra il fantasma di Isabella Hammad, Marsilio
13 ott 2025 - 12 min